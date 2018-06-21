Kemaliye'deki etnografya müzesi ziyaretçilerini bekliyor

--Müze binasından detay

--Müzedeki eşyalardan detay

--Müze sorumlusu ve ve müze konuğunun konuşmasından detay

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-Görüntü kafe ftp'den "Bu müze tarih kokuyor"koduyla geçiyor.



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan’ın turizmde öncü ilçelerinden biri olan Kemaliye ilçesindeki Etnografya Müzesi, ziyaretçilerinin ilgisi çekiyor. Kemaliye ilçe merkezindeki tarihi bina içerisinde bulunan Etnografya Müzesi’nde etnografik eşya ve folklorik kıyafetler sergileniyor. Herhangi bir ücret ödenmeksizin, ilçe merkezi ve Kemaliye köyü sakinlerinin yanı sıra gurbetteki Kemaliyeli vatandaşların bağışları ile toplanan tüm etnografik eşyalar, müze ziyaretçilerine Kemaliye’nin engin kültürü hakkında izlenimler bırakarak, geçmişi günümüze taşıyor. Kemaliye müzesinin bulunduğu tarihi binanın, yapılış tarihi ise tam olarak bilinmemekte olup, dış cephenin kesme büyük taşlardan yapılmış olması, binaya bir estetik ve ihtişam kazandırmış. Fırat’a nehrine bakan arka cephe ise, ahşap malzeme ile yapılmış, binanın pencereleri ve pencere kollarıda özgün mimariyi yansıtan önemli kısımlar olarak göze çarpıyor. Uzunca bir süre binanın alt katı Ceza ve Tutuk evi olarak kullanılmış ise de, 1999 yılında tamamını Kemaliyelilerin sağladığı maddi imkanlarla Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği kanalıyla, restorasyon yapıldı. Binanın orta katının girişinde bulunan oda sedir ile kaplanarak, Kemaliye Kültür Turizm ve Folklor Derneği’ne fasıl ve folklor gösterileri için ayrılırken, orta katın, girişinden sonra bulunan büyük salon ara holler, bir büyük ve üç küçük odadan oluşan bölümleri etnografik eşya ve folklorik kıyafetler sergileniyor. Kemaliye Etnografya Müzesinde toplanan 600’e yakın etnografik değerdeki eşya ve tarihi folklorik kıyafetler, bağışlayanların isimleri ile birlikte ışıklı camekanlar içerisinde, açıkta ve cansız mankenlerin üzerinde sergileniyor. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin mutlaka ziyaret ettiği Kemaliye Etnografya Müzesi, ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor. Kemaliye Etnografya Müze Sorumlusu Özlem Başdoğan, 1800 yıllarda bir Ermeni Kilisesi olarak yapılan müze binasının daha sonra üst katının bir Halı Fabrikası olarak kullanıldığı, alt katının ise hapishane olarak kullanıldığı kaydetti.

1999 yılında dönemin Kaymakamı Uğur Kolsuz tarafından müze haline getirilen bina içerisindeki eşyaların Kemaliye halkının evlerde kullanıldığı ve insanların gönül rızasıyla müzeye bağışladığı eşyalardan oluştuğunu söyledi.



Müzeyi ziyarete gelen Fatma Örnekci isimli bir konuk ise Kemaliye halkının buraya bağışladığı eşyaların, eskiye dair çok tarih koktuğunu belirterek, müzeye olan hayranlığını dile getirdi. (AA-AT)

