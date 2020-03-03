Kemaliye’de İdlib şehitleri için araçlı konvoy

-- Araç konvoyundan aktüel görüntüler

-- Dualar edilmesi



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 34 askerin şehit olmasına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde vatandaşlar konvoy oluşturdu. Kemaliyeli vatandaşlar “Şehitler ölmez vatan bölünmez” şeklinde sloganlar attı. Türk bayraklarıyla donattıkları araç konvoyuyla ilçe turu atan vatandaşlar daha sonra Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okudular. Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlip'te rejim güçlerine yönelik düzenlediği “Bahar Kalkanı” Harekâtı’nın zaferle sonuçlanması için dualar eden vatandaşlar olaysız dağıldı.



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