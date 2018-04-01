Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan tek kişilik oyun

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( AFYON KARAHİSAR - HD) AFYON KARAHİSAR



- Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, memleketi Sandıklı’da tek kişilik oyun sergiledi. Gül Sunal, doğup büyüdüğü memleketi Afyon Sandıklı'da bulunan bir termal otelin salonunda tek kişilik oyun sergiledi. Gül Sunal'ın kendisinin yazıp yönettiği ve oğlu Ali Sunal ile kızı Ezo Sunal'ın izleyici olarak katıldığı tek kişilik oyun ile hemşehrileri eğlenceli dakikalar yaşadı. Gül Sunal, oyundan önce gazetecilere verdiği röportajda, "Oyunumun adı gölge feslikanları benim çocukluğumda Sandıklı’nın erkeklerinin kadınlara taktığı bir lakap. Benim için çok değerli niçin böyle söylendiğini oyunu izlerken fark edeceksiniz, Sandıklı benim çocukluğumdaki Sandıklı değil modern bir şehir olmuş, uzun yıllar sonra geldim çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 400 kişiye sergilenen oyunda Gül Sunal, sahneye Sandıklı'nın geleneksel Fıta Kıvrak diye tabir edilen yerel kıyafet ile çıktı. İki saatlik bir oyun sergilenmesinin ardından izleyicilerle hatıra fotoğrafı çektirildi. Gül Sunal son olarak eşi Kemel Sunal’a ithaf etiği 'Kemal' isimli kitabı için imza günü düzenledi.

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