KEGM, 5 adet can kurtarma botunu filosuna kattığını duyurdu

- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), acil durumlarda kullanılmak üzere 60 knot hıza ulaşabilen 5 adet can kurtarma botunu filosuna kattığını duyurdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru paylaştı. Yapılan duyuruda, "Acil durumlarda kullanılacak, 60 knot hıza ulaşabilen, self righting özellikli 5 adet can kurtarma (tahlisiye) botumuz, @UABakanligi @kiyiemniyet filomuza katıldı" denildi. (ÖY-



loading...