Kediyi öldüren şahsın engelli olduğu ortaya çıktı



- İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yavru kediyi tekmeleyerek öldüren şahsın yüzde 85 engelli olduğu ortaya çıktı. V.T.'nin akli dengesinin yerinde olmadığı da öğrenildi. İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi 7448/18 Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde meydana gelen ve apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, erkek bir şahıs yavruyu kediyi defalarca tekmeleyerek öldürmüştü. Kedinin bakımını üstlenen ve öldüğünü görünce şaşkınlık yaşayan apartman sakinleri, kedinin nasıl öldüğünü kayıtları izleyince fark etmişti. Yavru bir kediyi tekmeledikten sonra ezerek öldüren kişinin 26 yaşındaki V.T. olduğu tespit edildi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen V.T.'nin yüzde 85 engelli olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.



loading...