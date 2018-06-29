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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kediye şiddet kameralarda

Kediye şiddet kameralarda

kediye tekme atan şahıs

( İZMİR ) İZMİR

Benin Sosyal Medya Kamera Yavru Kedi Hayvan 


- Son günlerde hayvanlara yapılan kötü müdahelelere bir yenisi de İzmir’de eklendi. Bir caninin bir kediye attığı tekme güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Karşıyaka Girne Caddesi’nde yaşanan olayda kimliği belirli olmayan bir vatandaş, pastanenin kapısında görülüyor. Çevre bulunan yavru kedileri çağırdığı güvenlik kameralarına yansıyan cani, daha sonra yavru kedilerden bir tanesine tekme atıyor. Aldığı şiddetli darbenin ardından talihsiz hayvan metrelerce uzağa düşüyor. Videonun sosyal medyaya düşmesinin ardından kediye tekme atan caniye tepki
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