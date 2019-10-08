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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Kedi yavruları sürücünün dikkatiyle kurtarıldı - MERSİN

Kedi yavruları sürücünün dikkatiyle kurtarıldı - MERSİN

- İtfaiye ekiplerinin kedileri kurtarma çalışmaları - Kedilerin kurtarılması - Sürücü Faruk Çam ile röportaj - İtfaiye ekiplerinin kedileri götürmesiKedi yavruları sürücünün dikkatiyle kurtarıldı - Otomobilinin motor kısmında iki kedi yavrusu bulunduğunu fark eden sürücü, kedilerin kurtarılmasını sağladıMERSİN (AA) - Mersin 'de, sürücünün, otomobilinin motor kısmında bulunduğunu fark ettiği kedi yavruları itfaiye tarafından kurtarıldı.İsmet İnönü Bulvarı'nda otomobiliyle seyir halinde olan Faruk Çam aracının motor kısmından kedi sesi geldiği fark etti.Otomobilini durdurup kaputu açan Çam, motor kısmında iki kedi yavrusunu gördü. Kendi imkanıyla kedileri çıkarmayı deneyen Çam, başarılı olamayınca durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmaya çalıştı. Kedilerin hareketli olmasından dolayı zorluk çeken ekipler yaklaşık 2.5 saatlik çalışmanın sonucunda kedileri kurtardı.Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arabayı çalıştırıp kısa bir süre ilerledikten sonra kedi sesi duyduğunu söyledi.

Hemen arabayı durdurduğunu ifade eden Çam, "Motor kısmında yavru kedileri gördüm, bana bakıyorlardı. Almaya çalıştım ama bayağı hareketli oldukları için yakalayamadım. Arabanın her yanına girdiler sevimli kediler. Zarar görmemeleri için itfaiye ekiplerini çağırdım. Sağolsun ekipler uzun süre uğraştı ve sağlıklı bir şekilde çıkardı yavru kedileri. İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kedi yavrularının, bakımlarının yapılması için barınağa götürüldüğü öğrenildi.

Bild Muhabir Sevimli Kedi Yavru Kedi 

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