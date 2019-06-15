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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Keçiören Sınav Koleji’nden 21. Yüzyıl projesi

Keçiören Sınav Koleji’nden 21. Yüzyıl projesi

Çelik'in konuşmalarından

Öğretmenler Öğretmen Sağlıklı Beslenme Uluslararası Öğrenciler 

-Öğrencilerin konuşmalarından
-Etkinliklerden
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Keçiören Sınav Koleji, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus Gençlik Programları kapsamında projeleri “Eat better live longer” için hibe almayı hak kazandı. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz konulu proje için İngiltere, İspanya, Polonya, Litvanya, Romanya ve Hırvatistan’dan çok sayıda öğrenci ve öğretmen Türkiye’ye geldi. İlgili ülkelerden gelen 30 kişilik öğrenci ve öğretmen grubu, bir hafta boyunca Keçiören Sınav Koleji’nde ağırlandı ve proje kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Proje hakkında bilgi veren Keçiören Sınav Koleji Yabancı Diller ve Proje Koordinatörü Serap Çelik, bu projenin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu projenin öğrencilerin 21. Yüzyıl vatandaşı olma yolunda attıkları ilk adım olduğunu kaydetti.
Projeyi sürecinden bahseden Çelik, “Projeyi 1 sene önce yazdık ve Avrupa Komisyonuna sunduk. Komisyonun kabul etmesi ve hibelendirme süreci sonucunda projemiz kabul oldu” diye konuştu.
Projenin adının “Eat better live longer” olduğunu belirten Çelik, “Projemizin konusu sağlıklı beslenme düzenli egzersiz. Gerek sağlıklı beslenme adına gerek düzenli egzersiz adına çok etkinlik yaptık. Umarım kendi ülkelerine giderken 21. Yüzyıl vatandaşının sahip olması gereken uluslararasılaşma ve kendini başka kültürlerle ifade etme yeteneğine sahip olarak giderler” şeklinde konuştu.
Aynı zamanda Çelik, bu proje kapsamında öğrencilerden çok olumlu görüşler aldıklarının altını çizdi. Kolej öğrencileri Hira Sudem Kutay ve Ahmet Efe Gürsoy, Erasmusla gelen arkadaşlarıyla birlikte yaptıkları etkinliklerin kendileri için çok değerli olduğunu dile getirerek, okullarına ve öğretmenlerine teşekkürlerini ilettiler. Aynı zamanda çok mutlu olduklarını söyleyen öğrenciler, farklı kültürler ile kaynaştıklarını, İngilizcelerini geliştirdiklerini ve farklı kültürlerle etkileşim kurduklarını söylediler. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler de çok mutlu olduklarını ifade ederek sağlıklı beslenme adına Türkiye’de çok güzel tatlar denediklerini, zumba, dans, yüzme gibi egzersizler yaptıklarını söyleyip, Türkiye’ye ilgilerinden ve davetlerinden dolayı teşekkürlerini iletiler. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği proje kapsamında öğrenciler sağlıklı bitkileri inceleme imkanı da buldular.
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