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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Keban'da koronavirüs tedbirleri - ELAZIĞ

Keban'da koronavirüs tedbirleri - ELAZIĞ

- Keban SS.19 taşıcıyılar Kooperatifi Başkanı Hasan Özdemir'in konuşmasıKeban'da koronavirüs tedbirleriELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına karşı yolcu taşıma sefer sayısı düşürüldü.Keban Belediyesi, koronavirüs salgını önlemi kapsamında Elazığ - Keban arası gidiş ve geliş sayısı 5 olan sefer sayısını 2'ye, ilçede yolcu taşımacılığı yapan Keban SS. 19 Taşıcıyılar Kooperatifi de azalan yolcu taşıma sayısı nedeniyle Elazığ - Keban arası gidiş ve geliş yapan 16 olan minibüs seferini 10'a düşürdü.Belediye Başkanı Fethiye Atlı, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında otobüs seferlerinin değiştirildiğini bildirdi.Kooperatif Başkanı Hasan Özdemir de koronavirüs nedeniyle yolcu sayısında azalma olduğunu belirterek, "Minibüslerimiz masraflarını çıkaramaz duruma geldi. Biz de esnafımızın daha fazla zarar görmemesi için 16 olan sefer sayımızı 10'a düşürdük. İnşallah bir an önce ülkemiz bu salgını atlatır. Her şey normale döner, Allah'tan tek dileğimiz bu." dedi.

Koronavirüs Otobüs Seferleri Yolcu Taşımacılığı Bild Allah 

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