Kdz. Ereğli’de onlarca iş yeri, ev ve araç sular altında kaldı

-Sanayi sitesinin sular altında kalması

-Suyun içerisinde yürüyen esnaf ve işçiler

-Suyun içerisinde kalan otomobiller

-Vatandaşların rögarları açmaya çalışması

-İtfaiyenin selden etkilenmesi

-Sanayi sitesinden genel görüntüler

-Tekstil atölyesinden genel görüntüler

-Düğün salonunun içerisinden genel görüntüler

-Vedat Ayçiçek’e ait evden genel görüntüler

-Vedat Ayçiçek ile röportaj

-İçerisi sularla dolan evden görüntüler

-Vedat Ayçiçek ve ailesinin evin dışında beklemesi

-Evin dışından ve taşan dereden genel görüntüler

-Belediye ekiplerinin iş yerindeki suyu tahliye etmeye çalışması

-Belediye ekiplerinin yolu temizlemesi

-Market Yetkilisi Mücahit Özçelik ile röportaj

-Evde mahsur kalan ailenin kurtarılması görüntüleri



( ZONGULDAK )- Selde mahsur kalanları itfaiye kurtardı ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gece boyu devam eden yağmur sabah saatlerinde sele yol açtı. Kışla, Kavaklık ve Kepez Mahallesi’nde 10’larca iş yeri, ev ve otomobil sular altında kaldı. Kdz. Ereğli ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. İlçeye bağlı Kışla, Kavaklık ve Kepez Mahallesi’nde derelerin taşması ve rögarların tıkanması ile çok sayıda iş yeri, ev ve otomobil sular altında kaldı. Sabahın erken saatlerinde Kışla Sanayi sitesine gelen esnaflar iş yerlerinin sular altında kaldığını gördü. Derinliği yer yer 1 metreyi aşan sular iş yerlerinde büyük zarara yol açtı. Kışla sanayi sitesi içerisinde park halinde bulunan 10’larca araçta sular altında kaldı. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün Kışla Sanayi sitesi girişinde bulunan istasyonu da selden etkilendi. Mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı Kavaklık Mahallesi’nde selin ortasında kalan vatandaşları Kdz. Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye ekipleri selde mahsur kalan vatandaşları itfaiye merdiveni ile tahliye ederek güvenli bölgeye aldı. Selde evlerinden son anda kurtuldular Kavaklık Mahallesi’nde ise Vedat Ayçiçek, eşi ve üç çocuğu ile birlikte evinde uyurken sele yakalandı. Son anda çocuklarını ve eşini dışarı çıkartmayı başaran Ayçiçek’in evinin içerisi yaklaşık 1 metre sularla doldu. Evindeki tüm eşyalar kullanılamaz hale gelen Ayçiçek kirada oturduğunu, mağdur olduğunu ve yetkililerden yardım beklediğini söyledi.



Kavaklık Mahallesi’nde Kdz. Ereğli Belediyesi Düğün Salonu ile yan tarafında bulunan tekstil atölyesi de Kabasakal deresinin taşması nedeniyle sular altında kaldı. Yaşanan sel nedeniyle düğün salonu kullanılamaz hale gelirken, tekstil atölyesinde ise işçiler temizlik çalışması başlattı. Kepez Mahallesi Solak Köyü yolayrımı mevkisinde ise bir marketin deposu tamamen sularla doldu. Market yetkilisi Mücahit Özçelik deposunun tamamen sularla dolduğunu ve yaklaşık 250-300 bin TL civarında zararının bulunduğunu dile getirdi. Bölgede yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle AFAD ekipleri ilçeye gelerek incelemelere başlarken, Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. (VK-

