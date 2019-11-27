KBRN Saha ve Masabaşı Tatbikatı nefes kesti

-- Drone görüntüleri

-- Vali Şehmus Günaydın'ın konuşması

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( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hazırlanarak yürürlüğe giren Kayseri İl Afet Müdahale Planı çerçevesinde KBRN Saha ve Masabaşı Tatbikatı yapıldı. Tatbikatta 380 personel ile birlikte 73 araç ve ekipman kullanıldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde düzenlenen tatbikatta arama kurtarma, KBRN, sağlık, ambulans, itfaiye, olay yeri inceleme, asayiş, yunus motorları, trafik, gıda denetim, cenaze yıkama, cenaze nakil, damperli kamyon, kepçe greyder, nakil otobüsleri ve benzeri toplam 73 araç ve ekipman ile birlikte 380 personel görev aldı. Senaryo gereği hastane laboratuvarında meydana gelen patlama ve kimyasal etkilenme sonrası bölgeye AFAD, UMKE, polis, itfaiye gibi çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekipler, gerekli önlemi alarak kurtarılan yaralıları ambulansa, hayatını kaybedenleri de cenaze nakil aracına taşıdı. Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, görev alan tüm personele teşekkürlerini ileterek işlerini iyi yaptıklarını belirtti.

Vali Günaydın; "Afetlere hazır olup olmadığımızı kontrol etmemiz lazım. Arkadaşlarımızla beraber karar verdik, gece kimsenin haberi olmadan böyle bir tatbikat yapacağız. Burada gördüğünüz gibi yaklaşık 600 kişi bu olaya müdahale etti, tatbikata katıldı.

Kurumlarımızın hemen hemen tamamının bu olaya hazırlıklı olduğunu gördük. Burada eksiklikler tespit edilirse bu konudaki eğitimlerimizi daha da sıklaştırarak, arkadaşlarımızı iyi eğiterek bu olaylardaki kaybımızı minimize edecek her türlü tedbiri alacağız. Olmaz olmaz değil, bu olaylar oluyor, yaşanıyor. Bu olaylar yaşandığında bizlerin bu olaylara anında ve sağlıklı bir şekilde müdahale etmemiz için Mutlaka ve mutlaka arkadaşlarımızı her zaman hazır tutmak zorundayız. Senaryoda görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Allah ihtiyaç hissettirmez ama gördük ki arkadaşlarımız müdahaleyi son derece titiz bir şekilde yapıyorlar. İşlerini iyi yaptılar. Eğitimini almış arkadaşlarımız, gördük. Bu da bizi ziyadesiyle memnun etti" ifadelerini kullandı. Tatbikata ayrıca vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. (TB-AÖ-



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