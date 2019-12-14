Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü Anadolu Üniversitesi'nde kutlandı

-Açılış konuşmaları

-Öğrencilerin gösterileri

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR )- Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar:- “Kazakistan 28 yılda çok büyük mesafeler kat etti”- Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly:- “Bağımsızlık günümüzü başka bir ülkede böyle coşkuyla kutlayamazdık” ESKİŞEHİR



- Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Kulübü öğrencileri tarafından kuruluşun 28’inci yılı nedeniyle Kazakistan’ın Bağımsızlık Günü kutlandı. Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programa, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Anadolu Üniversitesi Rektör yardımcıları Prof. Dr. Güler Günsoy, Prof. Dr. Savaş Koparal, Prof. Dr. Selim Başar ve çok sayıda öğrenci ile davetliler katıldı.

“Kazakistan 28 yılda çok büyük mesafeler kat etti” Açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, Kazakistan Cumhuriyeti’nin 28 yılda önemli işler başardığını belirterek, “Bugün burada Kazakistan Cumhuriyetinin 28’inci yılını kutlamak için toplandık. Emeği geçen başta Türk dünyasının aksakallı lideri Nursultan Nazarbayev’e, önce ülkemiz sonra üniversitemiz teşekkürü bir borç biliriz. Kazakistan 28 yılda inanın çok büyük mesafeler kat etti. Hem sosyal hem ekonomik hem de eğitim anlamında. İnşallah bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Biz Anadolu Üniversitesi olarak dünyanın 3’üncü büyük Açıköğretim Sistemine sahibiz. 28 ülkede 70 irtibat noktasıyla faaliyette bulunmaktayız. Kazakistan başta olmak üzere, Orta Asya’da tüm ülkelerimize destek olmayı da bir borç biliriz. Daha çok öğrenci, öğretim üyesi değişimi gibi bilindik yöntemler dışında eğer açık ve uzaktan öğretim kurmak isterlerse, oradaki üniversitelerimize yardım ederiz” ifadelerini kullandı. “Bağımsızlık günümüzü başka bir ülkede böyle coşkuyla kutlayamazdık” Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise bağımsızlık günlerini Türkiye’de kutlamanın verdiği mutluluğa değinerek, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk; “Bağımsızlık bizim karakterimiz” demiş. Bağımsız Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de “Bağımsızlık bizim için sorumluluk” demiş. Her iki cümleye de bakarsanız Türk cumhuriyetleri için bağımsızlık bizim içimizde olan bir karakterdir. Yani bağımsız olmak bizim kanımızda var. Bağımsızlık günümüzü herhalde başka bir ülkede böyle coşkuyla kutlayamazdık. Bu da bizim kardeş olduğumuzun bir simgesidir. Diğer bir önemli konu da, burada okuyan öğrencilerimizdir. Biz çok iyi biliyoruz ki, Eskişehir halkı, Anadolu Üniversitesi bizim çocuklara kendi çocukları gibi bakıyor. Çünkü bu çocuklar gelecekte Kazak-Türk kardeşliğinin ve bu gönül coğrafyasının birer halk büyükelçileri olacak” ifadelerini kullandı” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrası Anadolu Üniversitesinde öğrenim gören Kazakistanlı öğrenciler bağımsızlık günü için hazırladıkları gösterileri sundu.



loading...