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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kazadan son anda kurtuluş kamerada - ADANA

Kazadan son anda kurtuluş kamerada - ADANA

- Otomobilin kontrolden çıkması - Bir kişinin hızla kenara çekilmesi - Kadının uzaklaşması - Otomobilin park halindeki araca çarpması - Kadının uzaklaşırken çocuğu da kurtarması - Çevredeki vatandaşların sürücünün durumunu kontrol etmesiKazadan son anda kurtuluş kamerada - Adana 'da kontrolden çıkan otomobilin üzerine geldiğini fark eden bir kadın yaptığı hamleyle hem kendisini hem de yakınındaki bir çocuğu kurtardıADANA (AA) - Adana 'da bir kadın, kontrolden çıkan otomobilin üzerine geldiğini fark edip yaptığı hamleyle hem kendisinin hem de yakınındaki bir çocuğun yaralanmasına engel oldu.Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı.Otomobil daha sonra kaldırıma çıkarken, durumu fark eden bir kadın yaptığı hamleyle hem kendisinin hem de yakınındaki bir çocuğun yaralanmasını önledi.Kadının kaldırımın ortasındaki çocuğu tutup iş yerlerinin bulunduğu bölgeye geçişi sırasında, yakınlarındaki bir kişi de geriye çekilerek kazadan kurtuldu.Bu arada, park halindeki otomobile çarpan araç sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi.

Kamera Güvenlik Kamerası Trol 

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