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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kazada yıkılan elektrik direği eve zarar verdi - DÜZCE

Kazada yıkılan elektrik direği eve zarar verdi - DÜZCE

- Olay yerinden detaylarDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde tırın çarpması sonucu yıkılan elektrik direği bir eve zarar verdi.Alınan bilgiye göre, Ziya Köse (45) idaresindeki 67 TG 526 plakalı tır, Ayazlı Mahallesi'nde sürücüsünün geri manevra yaptığı esnada elektrik direğine çarptı.Tırın çarptığı elektrik direği, 3. katta yaşayan Fatma Tuzcu'nun evine zarar verdi.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, olası bir yangına karşı önlem aldı.

Elektrik Direği 

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