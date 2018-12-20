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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kazada yaralanan engellileri hastaneye yetiştirmek için seferber oldular

Kazada yaralanan engellileri hastaneye yetiştirmek için seferber oldular

olay yerinden görüntüler

Sokak Köpeği Yürüme Engelli Görme Engelli Sağlık Personeli Engelli Motosikleti 

-sedye ile taşıma görüntüleri
-vatandaşlarla röportajlar

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Karacasu ilçesinde, karşısına çıkan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan engelli aracı devrildi. Kazada yaralanan iki engelli, 100 metre ilerideki hastaneye sağlık personeli ve vatandaşlar tarafından taşındı. Edinilen bilgiye göre; ara yoldan ana yola çıkmak isteyen yürüme engelli Karacasu Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Dilmen idaresindeki engelli motosikleti, yolun karşısından gelen başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada devrildi. Araç sürücüsü Hüseyin Dilmen yüzünden yaralanırken, araçta bulunan görme engelli Ekrem Önem ise başını yere çarpıp darbe aldı. Kazada yaralanan iki engellinin yardımına vatandaşlar ve 100 metre ilerideki hastanenin personeli yetişti. Başına darbe alan Ekrem Önem, hastaneden getirilen sedyeye alınarak vatandaşların yardımıyla hastaneye sevk edilirken; yüzünde hafif bir kanaması olan Karacasu Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Dilmen kendi kullandığı araçla hastaneye geldi. Yaralılar ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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