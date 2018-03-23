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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Kazada teğmen ağır yaralandı, hastane önüne gelen anne sinir krizleri geçirdi

Kazada teğmen ağır yaralandı, hastane önüne gelen anne sinir krizleri geçirdi

-Ambulansın gelişi

İlk Müdahale Hastane 

--Yaralı teğmenin indirilişi
-detay

( KOCAELİ - HD) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Teğmen Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza, akşam saatlerinde Gölcük Kerimağa Rampası, viyadüğü altında meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre Enes Çelik (23) idaresindeki 41 RU 989 plakalı otomobil ile Berat Berkay Yılmaz idaresindeki 34 KP 6366 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. Meydana gelen kazada Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinden yapılan yaralılardan Teğmen Berat Berkay Yılmaz, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen subay, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’den Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Yılmaz’ın hastaneye getirildiği esnada annesi sinir krizleri geçirdi. Teğmen Yılmaz’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. (UK
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