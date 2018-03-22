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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

arama çalışmaları

Şehit Polis Polis Memuru Memur Helikopter 

-gece yapılan arama çalışmaları
-helikopterin görüntüsü
-olay yerinde arama çalışmaları
-detaylar
-şehidin fotoğrafı

( TRABZON -EK) TRABZON

- Trabzon’un Maçka ilçesinde kaza yapan araçta şehit olan polisin kimliği belli oldu. Şehit polisin Trabzon nüfusuna kayıtlı Yunus Çavdar (27) olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.45 sıralarında meydana gelen kazada Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli üç polis memuru görevlerini ifa ederken içerisinde bulundukları resmi aracın dereye uçması sonucu araçta bulunan Yunus Çavdar şehit oldu. Kazada 1 polis memuru hafif yaralı olarak kurtarılırken kayıp polis memurunu ise arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına helikopter desteği de kayıp polis memurunun Mehmet Ayan olduğu öğrenildi.
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