Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Kazada otomobilin motoru fırladı

Kazada otomobilin motoru fırladı

Kaza yerinden detay

Hastane Sağlık Ekibi Bild Cep Telefonu 

-Yaralıdan detay
-hastaneden detay

( SİVAS -HD) - İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas'ın Ulaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan birinin motoru fırladı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza saat 16.00 sıralarında Yağdonduran Geçidi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat I. yönetimindeki 42 SJ 476 plakalı otomobil ile Ali T. idaresindeki 34 RL 0487 plakalı otomobil çarpıştı. Murat I. idaresindeki otomobil defalarca takla atarak tarlaya uçtu. Kazada otomobilin motoru da yerinden fırladı. Ali T. idaresindeki otomobil ise takla atarak refüjde durabildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüler olay yerine gelen ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücülerden Ali T.'nin sedye üzerinde cep telefonu konuşması dikkat çekti. Tedaviye alınan yaralı sürücülerden Murat I.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Ağaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini YaktıAğaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini Yaktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı