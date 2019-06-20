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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kazada ölen triatlon sporcusu toprağa verildi - AYDIN

Kazada ölen triatlon sporcusu toprağa verildi - AYDIN

- Cenaze törenine gelenlerin ölen sporcunun ailesine taziyelerini sunması - Sporcunun yakınlarının gözyaşları - Cenaze namazının kılınmasıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden triatlon sporcusunun cenazesi toprağa verildi.
Kazada yaşamını yitiren Cumhur Faruk Okan'ın cenazesi (58), Yaylaköy Camisi'ne getirildi.
Cenaze namazına, Okan'ın babası Yavuz Doğan, eşi Hanna, ağabeyleri İrfan ve Hakan Okan ile vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından Okan'ın cenazesi, Yaylaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Hakan Okan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada kardeşinin bir hatası olmadığını, kamyonet sürücüsünün hatası sonucu kardeşinin öldüğünü ileri sürdü.Okan'ın 2017 yılına kadar Kuşadası Belediyesi bünyesinde triatlon sporcusu olarak görev aldığı, daha sonra bireysel olarak yarışmalara katıldığı öğrenildi. - KazaKuşadası - Söke kara yolunda 18 Haziran'da bisikletiyle gezintiye çıkan triatlon sporcusu Cumhur Faruk Okan, M.G'nin kullandığı kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.Kamyonet sürücüsü kazadan sonra tutuklanmıştı.

Yarış Cenaze Gezin Bisiklet 

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