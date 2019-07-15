Kazada ölen gençlerin adları spor kompleksinde yaşayacak

-Açılışa katılanlar

-Top oynayan çocuklar

-Site Başkanı Mehmet Ali Uysal ile röportaj

-Üzeyir Karataş ile röportaj

-Yiğit Kağan Balka ile röportaj

-Toprak Günday ile röportaj

-Ecrin Defne Cabyo ile röportaj



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçen yıl İmko Tatil Sitesi önündeki kazada hayatlarını kaybeden Ümitcan Karataş ve Berk Altunbezer adına yaptırılan spor kompleksi hizmete girdi. İmko Tatil Sitesi sakinlerinden 19 yaşındaki Ümitcan Karataş ve 17 yaşındaki Berk Altunbezer, geçen yaz site önünden geçen Ören-Akçay yolunda meydana gelen kazalarda hayatlarını kaybederken, site sakinleri kazalara dikkat çekmek için eylem yapıp yol kapatmıştı. Şimdi ise, site yönetimi Karataş ve Altunbezer’in adlarını yaşatmak için site içinde spor kompleksi hazırladı. Kompleks için tören düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Başkan Ali Kemal Deveciler’in selamlarını iletirken, tesisin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Yağmur altında yapılan açılış töreninin ardından konuklara pilav ve ayran ikramı yapıldı. Ümitcan ve Berk’in adlarını yaşatmak istediklerini anlatan İmko Tatil Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Uysal, “Ümitcan Karataş ve Berk Altunbezer’i 2018 yılı içinde site önündeki yolda yaşanan kazalarda kaybettik. Bu gençlerimizin anılarını yaşatmak içinde bu tesisi yaptırdık. Bunu geçlerimize armağan ettik. Sahip çıkacaklarına inanıyorum. Gençlerimizin adları burada yaşayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Ümitcan Karataş’ın babası Üzeyir Karataş da, “ Emeği gelenlere teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın adları burada yaşayacak. Çocuklar burada eğlenip oynayacaklar. Bu yolda bizim çocuklarımız hayatlarını kaybetti. Başka çocukların hayatlarını kaybetmemeleri için önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

Çocuklardan Yiğit Kağan Balka da, “Biz burada basketbol oynuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi

