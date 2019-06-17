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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kazada hayatını kaybeden eski belediye başkanı toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden eski belediye başkanı toprağa verildi

Cenazeden görüntü

Hastane Belediye Başkanı Cenaze Camii Ağır Yaralı 

-Fotoğraf

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden eski belediye başkanı toprağa verildi.
Mustafakemalpaşa Devecikonak mahallesi kara yolu Karaorman mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve hastanede hayatını kaybeden eski belediye başkanı Metin Boru(56) bugün göz yaşlarıyla toprağa verildi.
Tepecik orta mahalle camiinde kılınan ikindi namazının ardından tepecik mezarlığında düzenlenen cenaze törenine AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa Belediye başkanı Mehmet Kanar, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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