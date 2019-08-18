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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi

CENAZELERİN EV ÖNÜNE GETİRİLMESİ

Cenaze Cenaze Namazı Baraj Gölü Köy Mezarlığı Sudan 

-DUA EDİLMESİ
-CENAZELERİN MEYDANA ALINMASI
-CENAZE NAMAZININ KILINMASI
-DETAYLAR
-ARŞİV GÖRÜNTÜLER
-ÖLEN ŞAHISLARIN FOTOSU

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da otomobilin baraj gölüne düşmesi sonucu hayatını kaybeden baba, çocukları ve damadı gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bartın’ın Kozcağız-Hasankadı yolu üzerinde bulunan Kışla Barajında suya gömülen otomobilde hayatlarını kaybeden baba Hüseyin Özgüç (65), çocukları İlyas (33) ve İsmail (35) ile damadı Muhammet Karakaş (45) gözyaşları arasında toprağa verildi.
Sahil Güvenlik ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu çıkartılan cenazeler Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Barkaçboz köyü Bodra mahallesindeki evlerinin önüne getirildi.
Ailelerin sinir krizleri geçirdiği cenazede Kuran Tilaveti yapıldı, dualar okundu. Bartın İl Müftüsü Abdulcelil Çakar’ın da vaaz verdiği cenazede ikindi namazını müteakip köy meydanında cenaze namazı kılındı. Cenazeler daha sonra köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye Vali Vekili Gökhan Gürbüzerol, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ne olmuştu? Dün akşam 21.00 sıralarında meydana gelen kazada 74 AAC 324 plakalı otomobili ile Barkaçboz köyünden komşu köye düğüne giden İlyas Özgüç, Kışla Barajı mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın kontrolü kaybederek baraj gölüne uçmuştu. Kazada Özgüç ile birlikte babası Hüseyin Özgüç, abisi İsmail Özgüç ve eniştesi Muhammet Karakaş boğularak hayatını kaybetmiş, diğer eniştesi Arif Üstünbaş yaralı olarak kurtulmuştu. Cenazeler uzun uğraşlar sonucu sudan çıkartılabilmişti.
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