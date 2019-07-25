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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kazada hayatını kaybeden anne ve kızı yan yana toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden anne ve kızı yan yana toprağa verildi

CENAZE EVİNDEN GÖRÜNTÜLER

Cenaze Bild Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Kışla 

-TABUTLARIN TAŞINMASI
-CENAZE NAMAZININ KILINMASI
-CENAZELERİN MEZARLIĞA GÖTÜRÜLMESİ
-DETAYLAR
-HAYATINI KAYBEDENLERİN FOTOĞRAFI

( BARTIN )- 1 ay sonra nişanı vardı, kazada hayatını kaybetti BARTIN

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyon ile çarpışan otomobilde hayatlarını kaybeden 45 yaşındaki Fatma Çelebi ile 24 yaşındaki kızı Nihal Çelebi, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Karakışla köyünde toprağa verildi.
Anne ve kızının Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan cansız bedenleri ilk olarak köyün Alnek Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.
Ağustos ayında nişan hazırlığı yapan Nihal Çelebi’nin tabutuna duvağın serildiği cenazede anne ve kızın yakınları ile akrabaları güçlükle ayakta durdu. Burada okunan duaların ardından anne ve kızın tabutları Alnek Mahallesi Camii'ne getirildi.
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve kız köy mezarlığında yan yana defnedildi. Cenazeye Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun’da katılarak taziye dileklerini iletti. Dün akşam meydana gelen kazada, Bartın istikametinden Karabük istikametine giden Salih A. idaresindeki 14 BL 542 plakalı otomobil, Ovacuma mevkisinde Mehmet Ö. idaresindeki tomruk yüklü 78 SL 916 plakalı kamyonla çarpışmıştı. Kazada otomobilde bulunan Fatma Çelebi (45) ile kızı Nihal Çelebi (24) olay yerinde yaşamını yitirirken otomobil sürücüsü Salih A. ve otomobilde bulunan baba Ali Çelebi (48) yaralanmıştı. Diğer yandan kazada eşini ve kızını kaybeden Ali Çelebi Ankara’ya sevk edilmişti.
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