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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kaza yapan vinçte sıkışan baba oğul kurtarıldı - ADANA

Kaza yapan vinçte sıkışan baba oğul kurtarıldı - ADANA

- Sağlık ekibinin yaralıya müdahalesi - İtfaiye ekibinden görüntü, - Yaralının ambulansa taşınması - Üst geçit ayağına çarpan vinçten görüntü - Kaza yerinden görüntüler Adana 'da kaza yapan vinçte sıkışan baba oğul kurtarıldıADANA (AA) - Adana 'da yaya üst geçidinin ayağına çarpan vinçte sıkışan baba oğul itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Turhan Cemal Beriker Bulvarı İstiklal Mahallesi yakınında Hasan Eroğlu yönetimindeki 35 AN 641 plakalı vinç kontrolden çıkarak yaya üst geçidinin ayağına çarptı.Kazada sürücü ve yanındaki oğlu Hüseyin Eroğlu aracın kabininde sıkıştı.Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışmasıyla yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı.112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı.

Hastane Trol 

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