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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kaza yapan motosikletlinin imdadına yoldan geçen doktor yetişti

Kaza yapan motosikletlinin imdadına yoldan geçen doktor yetişti

Olay yeri görüntü

İlk Müdahale Polis Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü Trol 

-Yaralı motosiklet sürücüsü
-Bariyerlerin arasında görüntü
-Doktorun müdahalesi
-Ambulansın gelmesi
-Yapılan müdahaleler
-Trafikten görüntü
-detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Basın Ekspres yolunda motosikletle kaza yapan sürücünün imdadına yoldan geçen doktor yetişti. Ambulans gelene kadar yaralı sürücünün başından bir an olsun ayrılmayan doktor olay yerine gelen sağlık ekiplerine de yaralı hakkında bilgi verdi. Basın Ekspres Yolu Kuyumcukent mevkiinde 34 LA 1399 plakalı motosikletin sürücüsü Sedat İ. henüz belirlenemeyen bir nedenle gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan talihsiz sürücü iki bariyerin arasına düştü. Bu sırada kazayı gören vatandaşlar hemen yaralı sürücünün yardımına koştu ve durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sürücünün yardımına yoldan geçen doktor koştu Talihsiz sürücünün bilincinin kapanmaması için vatandaşlar su dökerek konuşturmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir doktor kazayı görerek hemen durdu. Yaralı sürücünün yardımına koşan doktor ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans gelene kadar Sedat İ.’nin başından ayrılmadı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından ekiplere yaralının durumu hakkında bilgi veren doktor, Sedat İ. ile ambulansa konana kadar yakından ilgilendi.
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