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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Kaza yapan araç bisiklet süren çocuklara doğru savruldu - TOKAT

Kaza yapan araç bisiklet süren çocuklara doğru savruldu - TOKAT



: - Çarpıştıktan sonra bisiklet süren çocuklara doğru savrulan araçların güvelik kamerası görüntüsüKaza yapan araç bisiklet süren çocuklara doğru savruldu - Aracın yön değiştirmesiyle çocukların kurtulduğu kaza anı, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdıTOKAT (AA) - Tokat 'ta, bir otomobille çarpıştıktan sonra savrulan aracın bisiklet süren çocuklara yönelmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.Yeşilırmak Mahallesi'nde aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı.Çarpışma nedeniyle savrulan araçlardan biri, bu sırada bisiklet süren 4 çocuğun bulunduğu tarafa doğru giderken yön değiştirdi.Aracın yön değiştirmesi sayesinde çocuklar, otomobilin çarpmasından kurtuldu.Kaza anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde iki otomobilin çarpıştıktan sonra savrulma anı yer alıyor.

Kamera Güvenlik Kamerası Bisiklet 

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