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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Kaza sonucu felç olan tilki 3 yavru dünyaya getirdi

Kaza sonucu felç olan tilki 3 yavru dünyaya getirdi

- Yaralı tilki ve yavruları - Kars - Ardahan karayolunun kenarında araç tarafından ezilmesi sonucu yaralı halde bulunan ve kısmi felçli olduğu tespit edilen kızıl tilki, 3 yavru doğurdu - Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Gerek DKMP ekiplerimiz gerekse Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, bu yavruların ve annenin sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürebilmeleri için elinden gelen gayreti gösteriyor"ANKARA (AA) - Kars - Ardahan karayolunun kenarında araç tarafından ezilmesi sonucu yaralı halde bulunan ve kısmi felçli olduğu tespit edilen kızıl tilki, 3 yavru dünyaya getirdi.Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kars'ta aracın çarpması sonucu ağır yaralanan tilkiyi ihbar üzerine olay yerine giderek tedavi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.Tedavi altına alınan tilkinin ultrason muayenesinde belden arka ayaklarına kadar kısmi felç yaşadığı tespit edildi.Muayenede hayvanın hamile olduğunu fark eden ekipler, yaralı tilkiyi iyileştirmek ve doğumu sağlıklı şekilde gerçekleştirmek için büyük gayret gösterdi.Tedavisi devam eden yaralı ve hamile tilki, 4 Nisan Çarşamba günü, tabii yollarla doğum gerçekleştirdi ve 3 yavru dünyaya getirdi. - Yavrulardan biri oksijensiz kaldığı için kurtarılamadıOrman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Metin Öğün ve ekibinin felçli tilkinin sağlıklı şekilde doğum yapması için büyük gayret gösterdiğini belirterek, "Arkadaşlarımız anneyi iyileştirmek, yavruların anneyi emmesini sağlayarak hayata tutundurmak için geceden itibaren nöbet tuttu fakat yavrulardan biri oksijensiz kalması sebebiyle her türlü çabaya rağmen kurtarılamadı." bilgisini paylaştı.Hayatta kalmaları sağlanan diğer iki yavru tilkinin sağlık durumlarının şu an için gayet iyi olduğunu bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:"Anne tilkinin genel kondisyon şartlarının çok iyi olmaması sebebi ile anne tarafından kısmen karşılanabilen yavruların besin ihtiyacı, ekibimizin hazırladığı özel mama karışımlarıyla sağlanıyor. Gerek DKMP ekiplerimiz gerekse Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, bu yavruların ve annenin sağlıklı şekilde hayatını sürdürebilmeleri için elinden gelen gayreti gösteriyor."

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