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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kaza sonrasında gözyaşlarına boğuldu

Kaza sonrasında gözyaşlarına boğuldu

Kaza yapan araçlardan detay

Polis Yolcu Taşımacılığı Yolcu Otobüsü Polis Ekipleri Şehir İçi 

-Polis ekiplerinden detay
-Kaza yapan Kübra Nur Kaymakçı'nın polis ekiplerinin yanında ağlaması

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de yolcu otobüsü ve bir aracın karıştığı kaza sonrasında, araç sürücüsü gözyaşlarına boğuldu. Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarı ile Fuzuli Caddesi kavşağında meydana gelen kazada şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 38 NE 509 plakalı otobüs ile 38 JK 457 plakalı araç çarpıştı. Kazada Kübra N.K.'nın kullandığı 38 JK 457 plakalı araç, çarpışmanın şiddetiyle refüje çıktı. Kaza sonrasında şoka giren sürücü Kübra N.K. polis ekipleri tarafından sakinleştirilirken, yapılan incelemeler sırasında gözyaşlarına boğuldu. Yapılan incelemenin ardından araçlar olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı.
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