Kaza kurşunuyla yaralanan asker şehit oldu - IĞDIR
- Şehit askerin tedavi için kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesinden detaylar Iğdır 'da kaza kurşunuyla yaralanan asker şehit oldu - Iğdır 'da arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiASKERİN ŞEHİT OLDUĞU BİLGİSİ EKLENDİIĞDIR (AA) - Iğdır 'da arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralanan asker şehit oldu.Türkiye - İran sınırındaki Gökay Hudut Birliğinde görev yapan Uzman Çavuş S.Ö, birlikte görev yaptığı arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralandı.Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ö. ameliyata alındı.Uzman çavuş S.Ö. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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