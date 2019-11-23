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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kayserili Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kayserili Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazından görüntüler

Şehit Cenaze Uzman Çavuş Cenaze Namazı Cenaze Aracı 

-Naaşın cenaze aracına konması
-Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit olan uzman çavuş, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandıHakkari’nin Çukurca ilçesinde hayatını kaybeden 29 yaşındaki Uzman Çavuş İlyas Kılıç memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. İlyas Kılıç'ın cenaze namazı öğle namazını müteakip Cami Kebir'de kılındı. Cenaze namazına Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, askeri erkan, Kılıç'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Uzman Çavuş İlyas Kılıç’ın naaşı kılınan namazın ardından İldem mezarlığına defnedildi.
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