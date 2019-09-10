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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Kayserili annelerden Diyarbakır'daki annelere destek - KAYSERİ

Kayserili annelerden Diyarbakır'daki annelere destek - KAYSERİ

- Kayseri li annelerin Bürüngüz Camisi yanında oturma eylemi - MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş'ın konuşması - Eyleme katılan Şeyma Asya'nın konuşması - Cihangül Arslan'ın konuşması Kayseri li annelerden Diyarbakır'daki annelere destek - MAZLUMDER Kayseri Şubesi üyesi kadınlar, Diyarbakır annelerine destek amacıyla oturma eylemi yaptı - MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş: - "Bizler buna sessiz kalamazdık. Bugün onlara moral vermek için oturma eylemi yapıyoruz"KAYSERİ (AA) - Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine Kayseri 'deki anneler destek verdi.İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Kayseri Şubesi ve Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları tarafından Bürüngüz Camisi yanında düzenlenen etkinliğe dernek yöneticileri ve kadın üyeler katıldı.
Ellerinde "Anneler direniyor", "Burada bekliyoruz, tıpkı Hacer ana gibi", "Çocuklarımızın yeri terör batağı değil" ve "HDP gençlerimizi geri ver" yazılı döviz taşıyan grup, alkışlı protestoda bulundu.Grup adına konuşan MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, dağa kaçırılan çocuklar için Kayseri 'de oturma eylemi yaptıklarını söyledi.

Cuma günü annelere destek için Diyarbakır'a gideceklerini belirten Taş, şöyle konuştu:"Anneler diyor ki 'Çocuklarımız gelinceye kadar buradan ayrılmayacağız.' Siyasi partiler ülkeye hizmet için kurulan partilerdir. Yasa dışı terör örgütleriyle herhangi bir siyasi partinin işbirliği yapma, kanun dışına çıkarak onlara eleman kazandırma hakkı yoktur. Artık anaların yüreğine tak etmiş olsa gerek ki HDP Diyarbakır il binası önünde eyleme başladılar. Bizler buna sessiz kalamazdık. Bugün onlara moral vermek için oturma eylemi yapıyoruz."Eyleme katılan Şeyma Asya, Hacire Akar'ın başlattığı eylemin önemli olduğunu belirterek, ona destek için toplandıklarını söyledi.

Cihangül Arslan ise anne Hacire Akar'ın yaktığı farkındalık kıvılcımının tüm ülkeye yayılması temennisinde bulundu.Oturma eylemi, yaklaşık 1 saat sürdü.

Protesto Farkındalık Leman Siyasi Parti Oturma Eylemi 

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