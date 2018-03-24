Kayseri şehitlerini uğurladı

-Cenazeye katılanlar

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazelerin taşınması



( KAYSERİ -EK) - Afrin şehidi ile Batman şehidi yan yana son yolculuklarına uğurlandı KAYSERİ



- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ile dün Batman’da terör örgütü PKK mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğan birlikte son yolculuklarına uğurlandı. TSK tarafından Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Operasyonunun 4’üncü gününde şehit olan ve naaşına 58 gün sonra ulaşılan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ile dün Batman’da terör örgütü PKK mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğan için ikindi namazını müteakip Kalemkırdı Cami’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılanlar şehit Muratdağı ve Doğan'ın ailesine taziyelerini iletti. İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehitlerin Türk Bayrağına sarılı tabutları, toprağa verilmek üzere Kartal Şehitliğine götürüldü. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum kuruluş müdürleri, şehit Muratdağı ve Doğan'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.



