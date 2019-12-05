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05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyede

Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyede

-Şahısların sağlık kontrolüne getirilmesi ve götürülmesi

Trol 

--Adli Tıp'ın levhasından detay
--Hastaneden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri merkezli 6 ilde 24 şüpheliyi yakalamak için düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce; kentte tespiti yapılan kontörlü sabit hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık ve periyodik olarak aranma kayıtları bulunan, soruşturma çalışmaları tamamlanan, haklarında daha önce işlem yapılmayan astsubay, KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci ve doktor olmak üzere toplam 24 şüpheliye yönelik Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltında bulunan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (AG-
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