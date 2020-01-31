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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu

Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu

Bekleyen araçlardan görüntüler

Polis Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-Tır şoförü İsmail Yıldırım'ın konuşması
-Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya karayolu Mimarsinan OSB girişinde trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de yolda kalan araç ve içindeki vatandaşlara yardımcı oldu. Karayolu üzerinde bekleyen araçlar metrelerce kuyruk oluşturdu.
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