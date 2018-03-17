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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden 18 Mart için anlamlı klip

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden 18 Mart için anlamlı klip

il sağlık müdürlüğü tarafından işaret dili ili çekilen klip

( KAYSERİ )- İl Sağlık Müdürü ve sağlık çalışanları işaret dili ile Çanakkale Türküsü'ne klip çekti KAYSERİ

İşaret Dili İlham Akkale Sağlık Çalışanları 


- Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çanakkale Zaferi'nin ve Şehitleri Anma Günü için işaret dili ile Çanakkale Türküsü'ne klip çekildi. Klipte İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de yer aldı. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çekilen 4 dakika 53 saniyelik klip Çanakkale Zaferi'nde çekilen görüntüler de yer aldı. Kanun, saz ve gitar ile çalınan Çanakkale Türküsü'ne ilk olarak İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'nin işaret dili başladığı klipte Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İlhami Çelik de yer aldı. Sağlık çalışanlarının da işaret dili ile söylediği Çanakkale Türküsü kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.
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