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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Kayseri'den Suriyelilere yardım - KİLİS

Kayseri'den Suriyelilere yardım - KİLİS

- Yardım tırlarından detaylar - Gelen tırların boşaltılması - Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in konuşmasıKİLİS (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesinden gönderilen 9 tır insani yardım malzemesi, Suriyelilere iletilmek üzere Kilis Müftülüğüne teslim edildi.Öncüpınar Sınır Kapısı yanındaki Kilis Müftülüğü Lojistik Merkezi'nde düzenlenen törenle yardım malzemelerini teslim alan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin yaptığı fedakarlıklarla destan yazdığını belirtti.
Düzenlenen kampanyaya gösterilen ilginin sevindirici olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:"Şu ana kadar pek çok yardım geldi ama son olarak Kayseri ilimizden 9 tır yardım malzemesi ilimize ulaştı. Bu yardım malzemelerinin büyük bir kısmı yiyecek bir kısmı da giyecek maddelerinden oluşuyor. Kış şartlarının yaklaşması dolayısıyla giyecek maddelerine de ihtiyacımız var. Değişik illerden bu ihtiyaçların karşılanması noktasında olumlu katkılar sağlanıyor. Kilis İl Müftülüğü Türkiye Diyanet Vakfı Kilis İl Şubesi olarak hayır sahiplerine teşekkür ediyoruz.”Öncüpınar Konaklama Merkezi yanında oluşturulan mutfakta, günlük 18 bin kişilik sıcak yemek üretildiğini ve bunların sınırın Suriye tarafına gönderildiğini anımsatan Şahin, ayrıca bölgeye yaklaşık 60 bin ekmek de yolladıklarını sözlerine ekledi.

Yardım Malzemesi Fedakarlık İnsani Yardım Şili 

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