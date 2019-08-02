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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Kayseri'deki terör operasyonu - 4'ü adliyeye sevk edildi - KAYSERİ

Kayseri'deki terör operasyonu - 4'ü adliyeye sevk edildi - KAYSERİ

- Kayseri 'deki terör operasyonu - Zanlıların adliyeye götürülmesi - Genel ve detay görüntü Kayseri 'deki terör operasyonu - Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Suriye'de terör örgütleriyle bağlantılı oldukları ve bu örgütler içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilenlere yönelik eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden 5'i serbest bırakıldı. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.Polis ekiplerince 3 ay devam eden teknik takip ve projeli çalışma neticesinde 30 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalanmış, şüphelilerle birlikte dijital materyaller ele geçirilmişti.

Akalan Terör Operasyonu Irak Trol 

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