Kayseri'deki terör operasyonu - 4'ü adliyeye sevk edildi - KAYSERİ
- Kayseri 'deki terör operasyonu - Zanlıların adliyeye götürülmesi - Genel ve detay görüntü Kayseri 'deki terör operasyonu - Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Suriye'de terör örgütleriyle bağlantılı oldukları ve bu örgütler içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilenlere yönelik eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüphelilerden 5'i serbest bırakıldı. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.Polis ekiplerince 3 ay devam eden teknik takip ve projeli çalışma neticesinde 30 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalanmış, şüphelilerle birlikte dijital materyaller ele geçirilmişti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım