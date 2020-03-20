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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Kayseri'de sağlık çalışanlarına 7'den 70'e 'Alkışlı' destek

Kayseri'de sağlık çalışanlarına 7'den 70'e 'Alkışlı' destek

Binalardan görüntüler

Uttu Sağlık Çalışanları Kız Kardeş Kışla 

-Işıkların yanıp sönmesi
-Vatandaşların alkışlamasından görüntüler
-Esila ve Asel'in teşekkür etmesi ve alkışlaması
-Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de vatandaşlar saat 21:00'da sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla ışıkları açıp kapattı ve alkışlarla destek verdi. Küçük kız kardeşler de sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla pencereden alkış tuttu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün attığı, "Alkışlayalım, ne kadar alkışlamak azdır. Bugün saat 14’te meclisteki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" tweeti üzerine saat 21:00'de başlayan destek, bugünde devam etti. Kayseri'de de küçüğünden büyüğüne herkes saatler 21'i gösterdiğinde pencere ve balkonlardan sağlık çalışanlarını alkışladı ve ışıklarını yanıp söndürdü. 5 yaşındaki Esila Aişe ve 3 yaşındaki Asel Meryem de, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, destek vermek amacıyla alkış tuttu.
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