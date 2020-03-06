Kayseri’de kadın acil sağlık personeli ambulans sürüş eğitimi alıyor

-Kadın personellerin ambulans sürüş eğitimi alması

-Başhakim Figen Gürbeden’in açıklamaları

-ATT Esra Karaca’nın açıklamaları

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( KAYSERİ )- Kayseri 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Figen Gürbeden:- "Kayseri’de çokça ambulans sürücüsü ATT ve paramediğin sahada çalışmasını hedefliyoruz" KAYSERİ



- Kayseri 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde görevli kadın personeller, ambulans sürüş teknikleri eğitimi alıyor. İl Ambulans Servisi Başhekimi Figen Gürbeden yaptığı açıklamada; "Kayseri’de çokça ambulans sürücüsü ATT ve paramediğin sahada çalışmasını hedefliyoruz" dedi.

112 Ambulans Servisi Başhekimliği’nde görevli kadın personeller, ambulans sürüş teknikleri eğitimine katılıyor. Personeller, hazırlanan zorlu parkurlardan başarı ile geçerek ambulans ileri sürüş tekniklerini öğreniyor. Konu hakkında bilgiler veren 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Figen Gürbeden, kadın paramedik ve ATT’lerin sürüş teknikleri eğitimi alması ve gerektiğinde de eğitimlerini almış bir şekilde ambulans sürücüsü olarak da sahada çalışmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak; "Kayseri 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği olarak personellerimizin yaklaşık yüzde 50’si kadın personellerimizden oluşmakta. Ekiplerimizde 3 kişiyle çalışıyoruz, üçünün de sağlık personeli olması ve özellikli vakalarda birlikte müdahale etmeleri bizim için çok önemli. Öyle olduğu için özellikle kadın paramedik ve ATT arkadaşlarımızın sürüş teknikleri eğitimi alması, tamamlaması ve gerektiğinde de eğitimlerini almış bir şekilde ambulans sürücüsü olarak da sahada çalışması bizim için çok önemli. Bu yıl inşallah hepsini olmasa da yüzde 50-60’ını ambulans sürüş teknikleri eğitimini aldırarak onların Kayseri’de çokça ambulans sürücüsü ATT ve paramediğin sahada çalışmasını hedefliyoruz. Bu eğitimlerle de bunu sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Vakaya ulaşım ortalamamız 5 dakika Kayseri 112 olarak il merkezlerinde vakaya ulaşım ortalamalarının 5 dakika 2 saniye olduğunu belirten Gürbeden; "Vakaya ulaşım ortalaması, “Kayseri’de kentsel dediğimiz il merkezlerinde 5 dakika 2 saniye bizim ortalamamız. Kırsalda da ortalamamız 17 dakika 8 saniye ortalamasındayız" ifadelerini kullandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla da mesaj veren Başhekim Figen Gürebeden; "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hepimiz için çok önemli. Yüzde 50’si kadın personelden oluşan, fedakarca, cefakarca acil sağlık hizmeti vermeye çalışan bir ekibiz. Bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ambulans sürüş eğitimi alan ATT Esra Karaca ise eğitimlerin önemine değinerek; “Vakaya gittiğimizde birimizin başına bir şey gelebilir, olay yerinde ayağı burkulabilir, rahatsızlanabilir. Ambulans sadece şoför odaklı değil. Ona bir şey olduğunda bizler de eğitim aldığında geçebilir, yardımcı olabiliriz. O yüzden bu eğitim biz kadınlar olarak çok verimli bir eğitim olacak" dedi.





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