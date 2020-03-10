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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Kayseri'de HTS Terör Örgütü Operasyonu: 5 Gözaltı

Kayseri'de HTS Terör Örgütü Operasyonu: 5 Gözaltı

- Ekiplerin operasyon çıkışı

Bild Akalan Terör Örgütü 

-- Gözaltına alınan şahısların görüntüsü
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda Heyeti Tahrir-i Şam (HTŞ) Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Kocasinan ilçesinde Heyeti Tahrir-i Şam (HTŞ) Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 5 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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