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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kayseri’de feci Kaza: 4 Yaralı

Kayseri’de feci Kaza: 4 Yaralı

detaylar

Polis Hastane Polis Ekipleri 

-itfaiye ekiplerinden görüntüler
-112 ekiplerinden görüntüler
-hasta yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüntüler

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de bayramın ilk günü meydana gelen feci kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali A. yönetimindeki 38 JE 868 plakalı araç Kavşakta Murat A.’nın kullandığı 06 FH 3256 plakalı araçla çarpıştı. Olayda 2’si ağır 4 kişi yaralanırken araçlardan birinde sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerine gelen yaralıların yakınları, sinir krizi geçirdi. Olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı 4 kişi yapılan müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi ve Kayseri Şehir hastanesine kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen araçlar çekici çağrılarak yoldan kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (EK-AÖ
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