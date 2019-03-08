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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kayseri'de düzenlenen 'Şafak' operasyonunda 44 kişi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen 'Şafak' operasyonunda 44 kişi yakalandı

zanlıların emniyet müdürlüğünden sırayla çıkarılması

Akalan Emniyet Müdürlüğü Hırsız Saldırı 

-zanlıların araca bindirilmesi
-detay

( KAYSERİ )- 71 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 44 kişi yakalandı KAYSERİ

- Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'Şafak' adını verdiği operasyonda asayiş suçlarından aranan kişilere yönelik 132 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
71 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, asayiş suçlarından aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından sabah saat 05.40'ta operasyon başlatıldı. 71 adrese 45 ekip ve 132 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda haklarında 3 aydan 12 yıla kadar kesinleşmiş cezaları bulunan ve tehdit, basit cinsel saldırı, suç eşyasının satın alınması, hırsızlık gibi suçlardan aranan 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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