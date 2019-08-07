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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kayseri'de bir ticariye taksiye tam 12 kaçak göçmen sığdırdılar

Kayseri'de bir ticariye taksiye tam 12 kaçak göçmen sığdırdılar

-Ekiplerin taksiyi durdurması ve kaçak göçmenlerin yakalanması

( KAYSERİ )- Ticari takside 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı KAYSERİ

Ticari Taksi Kaçak Göçmen Göçmen Kaçakçılığı Polis Ekipleri Kontrol Noktası 


- Kayseri'de polis ekiplerinin ticari taksiye yaptığı operasyonda 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yapan 2 kişi de gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile ilgili yapılan mücadele kapsamında kent merkezine göçmen getireceği bilgisi alınması üzerine 2 kişiyi takibe aldı. Kayseri-Malatya yolu polis kontrol noktasında, göçmenleri taşıyan ticari taksiye yapılan operasyonda, 12 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla ülkeye girip, üçüncü ülkelere gitmek isteyen kaçak göçmenlerin sevk ve idaresine organizatörlük yapan C.Ü. ve G.Y. de gözaltına alındı. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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