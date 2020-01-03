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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Kayseri'de baca yangını

Kayseri'de baca yangını

Olay yerinden görüntüler

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-itfaiye ekiplerinden görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi
-çevreden görüntüler
-diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevher Nesibe mahallesi Tuğcu sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın bacasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çatıdan çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu kısa bir sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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