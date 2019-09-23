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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kayseri'de ağaçta mahsur kalan yavru kediyi belediye personeli kurtardı

Kayseri'de ağaçta mahsur kalan yavru kediyi belediye personeli kurtardı

- Ekiplerin yavru kediyi kurtarmasından görüntüler - Çevreden detaylar KAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Bünyan ilçesinde çıktığı ağaçta iki gün mahsur kalan yavru kediyi, belediye personeli kurtardı.İlçe merkezindeki bir çam ağacının tepesinde yavru kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi bulunduğu yerden almakta zorluk yaşayınca devreye belediye ekipleri girdi. Ağaca tırmanan belediye personeli Akın Ayerdem, yavru kediyi yakalayarak ağaçtan indirdi.Yavru kedi sağlık kontrolü için veterinere götürüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar, kedinin iki gündür ağaçtan inemediğini belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Mahsur Kaldı Çam Ağacı Bild Yavru Kedi Trol 

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