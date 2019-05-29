Kaymakcı: 'Yargı, bağımsız mahkemelerin güvencesi altındadır' - ANKARA
Kaymakcı: "Yargı, bağımsız mahkemelerin güvencesi altındadır" - ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Komisyonu’nun bugün yayınlanan Türkiye Raporu’nu Avrupa Birliği Başkanlığı’nda değerlenirdi.(5)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım