Kaymakcı: 'Avrupa ve AB'nin karşılaştığı en önemli sınamalarının aşılmasında Türkiye'nin üyeliği anahtar konumundadır' - ANKARA
Kaymakcı: "Avrupa ve AB'nin karşılaştığı en önemli sınamalarının aşılmasında Türkiye'nin üyeliği anahtar konumundadır" - ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Komisyonu’nun bugün yayınlanan Türkiye Raporu’nu Avrupa Birliği Başkanlığı’nda değerlenirdi.(8)
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