Kaymakcı: 'AB Parlamentosundan Türkiye'nin üyelik sürecinin önünü açmasını bekliyoruz' - ANKARA
Kaymakcı: "AB Parlamentosundan Türkiye'nin üyelik sürecinin önünü açmasını bekliyoruz" - ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Komisyonu’nun bugün yayınlanan Türkiye Raporu’nu Avrupa Birliği Başkanlığı’nda değerlenirdi.(10)
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