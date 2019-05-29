Kaymakcı: 'AB'nin diğer aday ülkelere karşı sergilediği çıpa rolünü Türkiye'ye karşıda sergilemesini bekliyoruz' - ANKARA
Kaymakcı: "AB'nin diğer aday ülkelere karşı sergilediği çıpa rolünü Türkiye'ye karşıda sergilemesini bekliyoruz" - ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Komisyonu’nun bugün yayınlanan Türkiye Raporu’nu Avrupa Birliği Başkanlığı’nda değerlenirdi.(7)
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