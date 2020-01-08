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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kaymakamlıktan çatı çökmesi açıklaması

Kaymakamlıktan çatı çökmesi açıklaması

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( İSTANBUL )- Beşiktaş Kaymakamlığı:- “Olayda 6 vatandaş yaralanarak hastanelere kaldırıldı” İSTANBUL

Hastane 


- Beşiktaş Kaymakamlığı Zincirlikuyu’da bir AVM’nin içerisinde yer alan bir kafeteryanın çatısının göçmesi sonucunda 6 vatandaşı yaralandığını, yaralanan vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.
Beşiktaş Zincirlikuyu’da bir AVM’nin içerisinde yer alan bir kafeteryanın çatısı bugün saat 16.03’te bilinmeyen bir nedenden ötürü çöktü. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Kaymakamlığı, olayda 6 vatandaşın yaralandığını duyurdu. Yaralıların çeşitli hastanele kaldırıldığı belirtilen açıklamada yaralı vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Öte yandan konu ile ilgili AVM yönetimi de bir açıklama yaparak, olayın meydan katı olarak ortak kullanılan alanın bir bölümünde bulunan asma tavanın düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.
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